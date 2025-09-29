Haberler Yaşam Haberleri CENNETİN ÇOCUKLARI 3. BÖLÜM İZLE! TRT 1 ile Cennetin Çocukları son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 29.9.2025 17:51

Cennetin Çocukları 3. bölümü ile TRT 1 ekranlarında yerini alıyor. İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımın bu haftaki bölümünde İskender, tam her şeyin yolunda gittiğini düşünürken tekrar belaya bulaşır. Sevilen dizi pazartesi günleri seyirci ile buluşuyor. İşte TRT 1 ile Cennetin Çocukları 3. bölüm izle.

CENNETİN ÇOCUKLARI 3. BÖLÜM İZLE

Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, 3. bölümüyle seyircisiyle buluşuyor.

29 Eylül 2025 tarihli bu haftaki bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

CENNETİN ÇOCUKLARI 3. BÖLÜM KONUSU

İskender, tam her şeyin yolunda gittiğini düşünürken tekrar belaya bulaşır. Ya Muhsin'i kurtaracak ve kimliğinin ortaya çıkma riskini göze alacak, ya da kendini gizleyip Muhsin'i kendi kaderine terk edecektir. Peki, İskender bu kez hangi yolu seçecek?

Gönül, babasının acısını yaşarken karşısına çıkan Sarı Dayı ile tek başına nasıl mücadele edecek?

Bayram ise fırtınanın ortasında oltasına takılan denizkızını kurtarabilecek mi? Bu masal nasıl sona erecek?

