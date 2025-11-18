Cep Herkülü’nün evi müzeye dönüştürüldü

Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Mestanlı ilçesindeki evi aslına uygun restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk spor tarihinin büyük efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun Mestanlı'daki evini müzeye dönüştürdük. Merhum milli sporcumuzun Bulgaristan'da büyüdüğü evin kapılarını bir anı evi olarak yarın (bugün) yeniden aralıyoruz.Cep Herkülü'nün evi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) titiz çalışmasıyla bir hafıza mekânına dönüştü. Onun mücadelesi ve azmi artık burada yaşayacak. Bu anlamlı adımın hem Naim Süleymanoğlu'nun hatırasını yaşatacağına hem de gelecek kuşaklara ilham vereceğine yürekten inanıyorum" açıklaması yaptı.TİKA'nın 2021'de başlattığı projeyle 'Cep Herkülü'nün aile fertleri ve yakın çevreyle görüşülüp müze için kullanılabilecek kişisel eşyalar, ödüller, plaketler ve hatıralar titizlikle derlendi. Mestanlı merkezinde toplam 104 metrekare kapalı alana ve 390 metrekare avluya sahip olan 2 katlı taş yapı, özgün haline getirildi ve anı evine dönüştürüldü. Müze, bugün yapılacak törenle açılacak.