Cep telefonu bayisinde cinayet!

Giriş Tarihi: 30.03.2026 14:37

Adana'da cep telefonu bayisi Emrah Saltıkalp (37), iş yerinde uğradığı silahla saldırı sonucu öldürüldü. Olaydan sonra motosikletle kaçan katil zanlısı polis tarafından her yerde aranıyor. Acı haberi duyan ve olay yerine gelen ölenin yakınları sinir krizi, geçirip gözyaşı döktü.

Ziya RAMOĞLU
Cinayet Seyhan İlçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletini iş yeri önüne park eden ve kaskını çıkarmayan şüpheli, tezgahta duran Emrah Saltıkalp'i tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine iş yerine gelen vatandaşlar Saltıkalp'i kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Acı haberi duyan ve işyerine gelen Saltıkalp'in yakınları sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Cinayet masası ekipleri olaydan sonra kaçan katil zanlısı yakalamak için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.

