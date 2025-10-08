Cephanelik gibi ev: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yerköy Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda ekipler düğmeye bastı. Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, R.Ç. isimli şahsın evine ve deposuna baskın yapıldı.
Evde yapılan aramalarda 1 adet BLOW MAGNUM marka Mod2000 WOLTRAN model tabanca,1 adet ZORAKİ marka Mod917‑T ibareli tabanca,1 adet ELMAS marka Cal 12 NBD TS 870 model yivsiz av tüfeği,1 adet markası silinmiş yivsiz av tüfeği,1 adet "KM" ibareli siyah renkli pompalı tüfek,9 adet tabanca şarjörü, 1 adet yivsiz av tüfeği fişeği ,49 adet 7.65 mm tabanca fişeği,20 adet 5.56×45 mm piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, R.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.