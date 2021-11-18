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Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:32 Son Güncelleme: 18.11.2021 15:32

Ceren İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Ceren Ne Demek?

Ceren İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Ceren Ne Demek?

Anne ve baba olmak için gün sayan bireyler evlatlarına vereceği isim konusunda birçok araştırma yaptıktan sonra karar vermektedir. Kız bebek bekleyenler için en güzel seçeneklerden birisi de Ceren ismidir. Türkiye’de en yaygın kullanılan ve popüler isimler kategorisinde yer alan Ceren isminin anlamı bu noktada merak konusu olur. Ceren isminin anlamı nedir, ne demek sorusuna ise bu başlık altından yanıt bulabilirsiniz. Peki, Ceren Kur’an’da geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

Günümüzde en sık karşılaştığımız isimler arasındadır. Kız çocukları için kullanılır ve beş harften oluşmuştur. Moğol kökenli olan Ceren, anne ve baba adaylarının dikkatini çeken seçeneklerden birisidir. Kulağa hoş gelmesi ve telaffuzunun kolay olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ceren isminin anlamı ise bu noktadaki en önemli kriterdir. Peki, Ceren isminin anlamı nedir, ne demek? Ceren ne anlama geliyor ve Kur'an'da geçiyor mu

CEREN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ceren isminin kız bebeğine vermeyi düşünen birçok anne ve baba adayı bulunmaktadır. Hayata gözlerini açması için sabırsızlıkla bekleyen bireyler bu noktada son kararı bu ismin taşıdığı anlama göre vermektedir. Ceren isminin birden çok anlamı vardır.

Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre Ceren ismi, Naif, Zarif, Toprak, Ceylan anlamlarını taşır. Asıl anlamı ise Ceylan olarak bilinmektedir.

CEREN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ceren, Moğol kökenli bir sözcüktür. Moğolcada Ceylan anlamını taşır. Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerde adı geçmemiştir.

CEREN İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Ceren isimli kişi sayısı: 84000
Ceren isminin kullanım oranı: 205
Ceren isminin kökeni: Moğolca
Ceren isminin cinsiyeti: Kız
Ceren isminin renk sembolü: Pembe
Ceren isminin harf sayısı: 5
Ceren ismi Kuran'da geçer mi: Hayır

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Ceren İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Ceren Ne Demek?
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