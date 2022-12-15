’Çerkes Cengiz’ silahlı saldırıda yaralandı

Olay, Beykoz Riva Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde kamuoyunda Çerkes Cengiz olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin bulunduğu 34 EGJ 239 plakalı otomobil, Riva Yolu'nda hareket halinde olduğu sırada, yanlarına yaklaşan başka bir otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırganların silahından çıkan kurşunlardan 6 tanesi otomobile isabet ederken Şıklaroğlu ile yanında bulunan kişi yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde uzun süre inceleme yaparak delil topladı. Otomobilde kurşun deliklerinin olduğu görülürken inceleme yapılan otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.