’Çerkes Cengiz’ silahlı saldırıda yaralandı

Olay, Beykoz Riva Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde kamuoyunda Çerkes Cengiz olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin bulunduğu 34 EGJ 239 plakalı otomobil, Riva Yolu'nda hareket halinde olduğu sırada, yanlarına yaklaşan başka bir otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.