Çerkes soykırımı ve sürgününün 161. yılı Samsun’da anılıyor

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve Samsun Çerkes Derneği tarafından organize edilen 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 161. yıl anma programı, Türkiye genelindeki Çerkes derneklerinin katılımıyla 24 Mayıs Cumartesi günü Samsun'da gerçekleştirilecek.

SAMSUN, SÜRGÜNÜN SESSİZ TANIĞIDIR

Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan KAFFED Genel Başkanı Ünal Uluçay, Çarlık Rusya ile Çerkesler arasında 308 yıl süren savaşın ardından 21 Mayıs 1864'te tüm Kafkas halkının sürgün edildiğini belirtti.

Uluçay, "Samsun, sürgünde en çok can kaybı verdiğimiz kıyıdır. Bugün diasporada yaşıyoruz çünkü nüfusumuzun dörtte üçü soykırım ve sürgünde hayatını kaybetti." dedi.

Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı da, "Köhne teknelerle yola çıkanlardan 500 bin kişi hayatını kaybetti. Samsun sahilleri bu acının sessiz tanığıdır." diyerek anmanın önemine dikkat çekti.

ANMA ETKİNLİKLERİ GÜN BOYU SÜRECEK

Etkinlikler, saat 13.00'te Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde konferans ve sergiyle başlayacak, ardından Çobanlı İskele'de kortej yürüyüşü, tiyatral gösteriler, ağıtlar ve Nart Ateşi yakımı ile gece geç saatlere kadar sürecek.