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Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:23 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:23

Çerkezköy Nerede? Çerkezköy Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Çerkezköy Nerede? Çerkezköy Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Ülkemiz hem doğal güzellikleri hem de geçmişinin ihtişamı ile hemen hemen her il ve ilçesinde mistik bir hava barındırmaktadır. Son yıllarda özellikle İstanbul gibi büyük şehirlere yakın olan küçük ve şirin ilçelere ziyaretler oldukça artmış vaziyette. İnsanların hem kalabalıktan kaçmak isteği hem de yeni yerler keşfetmek istemesi ile beraber merak edilen yerlerden biri de Çerkezköy olarak karşımıza çıkar. Peki, hem İstanbul’a yakın hem de sanayisi ile oldukça dikkat çeken bir ilçe olan Çerkezköy nerede? Ziyaret etmek istesek Çerkezköy’e nasıl gidilir. Eğer siz de Çerkezköy’ü merak ediyor ve ziyaret etmeden önce bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu yazımız tam size göre. İşte Çerkezköy ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve Çerkezköy hangi ile bağlı sorusunun cevabı…

İstanbul'a yakın illerin ve ilçelerin de gelişen sanayisi son yıllarda dikkat çekmektedir. Çerkezköy doğası ve tarihi ile merak edildiği gibi sanayisi ile ön plana çıktığı için de Çerkezköy nerede diye merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Merak edilen detaylara ve soruların cevaplarına geçelim.

Çerkezköy Nerede?

Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan Tekirdağ ilimizin bir ilçesi olarak karşımıza çıkar Çerkezköy. Kuzeyde Kapaklı, batıda Ergene, güneyde Çorlu ve doğuda İstanbul'un ilçelerinden Silivri ve Çatalca ile komşu bir ilçedir.

Çerkezköy Hangi İle Bağlı?

Çerkezköy yaklaşık 130 bin nüfusu ile Tekirdağ ilimize bağlı bir ilçedir. Sanayisi ile ön plana çıkan bir ilçe olsa da doğal güzellikleri ve kültürel mirası ile de oldukça önemli ilçelerimizdendir. Çerkezköy'ün Tekirdağ il merkezine uzaklığı 60 km'dir.

Çerkezköy'e Nasıl Gidilir?

İstanbul'a yakınlığı avantaj olan Çerkezköy'e ulaşım hem İstanbul'dan hem de Tekirdağ merkezden otobüs ile kolayca sağlanmaktadır. Eğer ulaşımda özel aracınızı tercih edeceksiniz de Tekirdağ il merkezinden yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan ilçeye otobanlar sayesinde rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

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Çerkezköy Nerede? Çerkezköy Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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