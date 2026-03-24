Çerkezköy’de 24 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi'nde bulunan Çamlım Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta hareketsiz şekilde yatan Y.A.'yı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri park çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olay yerine gelen Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından, Y.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.