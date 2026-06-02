Haberler Yaşam Haberleri Çerkezköy’de korkutan yangın! Apartman dairesini alevler sardı: Vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 16:55

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Apartman sakinleri arasında tansiyon yükseldi. İşte detaylar…

Yangın, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kalyoncu Sokak üzerindeki Oruç Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.


DUMANDAN ETKİLENENLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.



KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Olay esnasında apartman sakinleri arasında zaman zaman kısa süreli gerginlik yaşanırken, polis ekipleri duruma müdahale ederek tartışmanın büyümesini önledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Buse Sever - Editör
