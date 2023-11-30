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Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:38

Cesaret Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Cesaret ile İlgili Sözler

Güç ya da çeşitli tehlikeli işlere girişen kişinin hissettiği güvene cesaret adı verilir. Cesaret aynı zamanda gözü pek olan, yiğit ve yürekli anlamlarına da gelir. Cesaret edebilmek kolay değildir, edebilenlere ise cesur denir. Cesaret, yıllardır kitaplara ve şiirlere konu olmuştur. Bu nedenle cesaret sözleri, yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden cesaret ile ilgili sözler çeşitli anlamlar taşır.

Cesaret Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Cesaret ile İlgili Sözler

Bazı anlarda pes etme noktasına gelinebilir. Böylesi anlarda motivasyona ihtiyaç duyulur. Bazen bir alıntı, bir dize kişiye gerekli cesareti verebilir. Tam da bu noktada cesaret sözleri, yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden cesaret ile ilgili sözler önem kazanır.

Cesaret Sözleri

Geçmişten günümüze pek çok insan zaman zaman cesarete ihtiyaç duymuştur. Cesaret hakkında yazılan sözler de bu esnada yardımcı olmuştur. Cesaretle ilgili yazılmış bazı sözler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Gerçek cesaret, şahit istemez.

  • Cesur olursan dünya ayaklarına serilir.

  • Sen cesaret et, varsın başarısız ol. Önemli olan yola çıkmış olmaktır.

  • Cesaret edenin önünde yollar sıralanır.

  • Hangi kapıdan çıkacağın senin kararın olsun, cesaret et.

Yazarlardan ve Şairlerden Cesaret İle İlgili Sözler

Pek çok duygu, kitap ve şiirlere konu olmuştur. Bu duygulardan biri de cesarettir. Yazarlardan ve şairlerden cesaret sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Hayat üç buçukla dört arasındadır; ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsın! - Neyzen Tevfik

  • Korkularınızı kendinize saklayın, ama cesaretinizi başkalarıyla paylaşın. - Robert Louis Stevenson

  • Yalnızca çok ileri gitmeyi göze alanlar ne kadar ileri gidebileceklerini görebilirler. - T.S. Eliot

  • İnsan, kıyıyı gözden kaybetme cesareti olmadan yeni denizler keşfedemez. - Andre Gide

  • Girmekten korktuğunuz mağara, aradığınız hazineyi barındırır. - Joseph Campbell

  • Yetenek evrensel bir armağandır, ama onu kullanmak epey cesaret ister. En iyi olmaktan korkma. - Paulo Coelho

Ünlü Düşünürlerden Cesaret İle İlgili Sözler

Ünlü düşünürlerin söylemiş olduğu cesaretle ilgili sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Cesaretin, korkunun yokluğu değil, karşısındaki zaferi olduğunu öğrendim. Cesur adam korkmayan değil, korkusunu fethedendir. - Nelson Mandela

  • Cesaret etmek bir anlık kontrolü kaybetmektir. Cesaret etmemek ise kendini kaybetmektir. - Soren Kierkegaard

  • İlk adımınızı inançla atın. Tüm merdiveni görmek zorunda değilsiniz, yeter ki siz ilk adımı atın. - Martin Luther King Jr

  • Birisi tarafından delice sevilmek güç verir, birini delice sevmekse cesaret. - Lao Tzu

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Cesaret Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Cesaret ile İlgili Sözler
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