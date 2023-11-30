Cesaret Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Cesaret ile İlgili Sözler

Bazı anlarda pes etme noktasına gelinebilir. Böylesi anlarda motivasyona ihtiyaç duyulur. Bazen bir alıntı, bir dize kişiye gerekli cesareti verebilir. Tam da bu noktada cesaret sözleri, yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden cesaret ile ilgili sözler önem kazanır.

Cesaret Sözleri

Geçmişten günümüze pek çok insan zaman zaman cesarete ihtiyaç duymuştur. Cesaret hakkında yazılan sözler de bu esnada yardımcı olmuştur. Cesaretle ilgili yazılmış bazı sözler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Gerçek cesaret, şahit istemez.

Cesur olursan dünya ayaklarına serilir.

Sen cesaret et, varsın başarısız ol. Önemli olan yola çıkmış olmaktır.

Cesaret edenin önünde yollar sıralanır.

Hangi kapıdan çıkacağın senin kararın olsun, cesaret et.

Yazarlardan ve Şairlerden Cesaret İle İlgili Sözler

Pek çok duygu, kitap ve şiirlere konu olmuştur. Bu duygulardan biri de cesarettir. Yazarlardan ve şairlerden cesaret sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Hayat üç buçukla dört arasındadır; ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsın! - Neyzen Tevfik

Korkularınızı kendinize saklayın, ama cesaretinizi başkalarıyla paylaşın. - Robert Louis Stevenson

Yalnızca çok ileri gitmeyi göze alanlar ne kadar ileri gidebileceklerini görebilirler. - T.S. Eliot

İnsan, kıyıyı gözden kaybetme cesareti olmadan yeni denizler keşfedemez. - Andre Gide

Girmekten korktuğunuz mağara, aradığınız hazineyi barındırır. - Joseph Campbell

Yetenek evrensel bir armağandır, ama onu kullanmak epey cesaret ister. En iyi olmaktan korkma. - Paulo Coelho

Ünlü Düşünürlerden Cesaret İle İlgili Sözler

Ünlü düşünürlerin söylemiş olduğu cesaretle ilgili sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: