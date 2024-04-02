Çeşme Alaçatı’da çevre katliamı

Dünyanın en önemli sörf merkezlerinden birisi olan Alaçatı'daki sulak alan, inşaat moloz döküm alanına döndü. 182 farklı kuş türünün yaşadığı Alaçatı sulak alanına yaklaşık 50-60 dönüm araziye inşaat molozu döküldüğü görüldü.

Port Alaçatı inşaatlarından çıktığı iddia edilen inşaat molozu hem halkı hem de o bölgede yaşayan kuşların yaşamını tehdit oluşturuyor. Moloz döküm sahasına dönen alana Port Alaçatı Evleri'nin yeni etabının yapılacağı ancak bir arsa sahibi ile davalık olan şirket inşaata başlayamadığı kaydedildi. Vatandaşların şikayeti üzerine belediyenin Alaçatı Ticaret Şirketi'ne alanın temizlenmesi için tebligat gönderdiği öğrenildi.

50 BİN METREKÜPLÜK MOLOZ

Açıklama yapan Çeşme-Yarımada Çevre Derneği "Endemik bitkilerin, küçük dere yataklarının olduğu araziye 50 bin metreküpe yakın moloz ve inşaat atığı araziye döküldü. Doğal yaşam yok edildi. Rüzgâr etkisi ile bu alandan çıkan toz fırtınası etraftaki evlere ve kuş cennetindeki hayvanlara ulaşıyor, insan sağlığı için tehdit oluşturuyor. Ancak hakkında birçok başka dava süren şirket alanda yarattığı tahribatı düzeltmeden inşaata ve çöp dökmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ALAÇATI'YA HAİNLİK

Dernek yetkilileri doğa tahribatının kaldırılması için çağrı yaparak "Yeni görgüsüz kent soylularına özel, önüne tekne, arkasına araba park edilecek villa yapma amacı ile halkın denizini, kuşların yaşam alanını tahrip ve gasp etme hakkı yoktur, geçmişte yaptığımız eylemlere rağmen Alaçatı'ya hainlik devam ediyor, tekrar eylem yapacağız, resmi kurumları göreve davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.