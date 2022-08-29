Çeşme Çadır Kamp Alanları – En İyi, En Güzel, Denize Sıfır Çeşme Çadır Kamp Yerleri ve Yol Tarifi

Özellikle yaz ve yaz sonu sezonunda kampçıların uğrak noktası olan Çeşme, muhteşem bir Ege tatilini sizlere sunuyor. Ücretli ya da ücretsiz Çeşme kamp alanları bulunuyor. Sizin için en iyi, denize sıfır Çeşme çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerlerden öneriler hazırladık. Pek çok kamp alanında tuvalet, elektrik, su ve internet gibi imkanlar da bulunuyor. Peki, Çeşme'de nerede çadır kurulur? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Çeşme Çadır Kamp Alanları

Zeytin ağaçlarının rahatlatıcı kokusu ve masmavi denizin dalga sesleri ile unutulmaz bir tatil yapacağınız İzmir Çeşme çadır kamp alanları sizinle.

Çeşmeköy Kamp Alanı

İzmir Çeşme'nin Çakabey semtinde yer alan Çeşmeköy kamp alanı, sürdürülebilir yaşam projesi olarak hizmete başlamış. Çadır, bungalov gibi seçenekleriniz bulunuyor. Eğer çadırınız yoksa alandan kiralayabiliyorsunuz. Çeşmeköy kamp alanında internet, elektrik, tuvalet, duş, çocuk parkı gibi imkanlar da bulunuyor.

Ilıca Plajı Kamp Alanı

Altın sarısı yumuşacık kumlarıyla dikkat çeken Ilıca Plajı, ücretsiz kamp yapma olanağı tanıyor. Çevredeki tesislerden tuvalet, duş, elektrik, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz. Aynı zamanda alanda bisiklet sürebilir, balık tutabilir, gezi yapabilirsiniz.

Delikli Koy Kamp Alanı

Gizli Cennet olarak da bilinen Delikli Koy, İzmir'in Alaçatı semti içerisinde yer alıyor. Toplu taşıma ile alana ulaşım için öncelikle Alaçatı Port'a gelmeniz gerekiyor. Ardından Delikli Koy kamp alanına yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Bölge içerisinde ücretsiz bir şekilde kamp yapabilirsiniz. Çevrede yüzme, dalış, trekking gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Delikli koy kamp alanında elektrik, duş ve tuvalet gibi olanaklar ise bulunmuyor.

Tanay Tabiat Parkı Kamp Alanı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca semtinde yer alan Tanay Tabiat Parkı, pek çok ağaç türüne ev sahipliği yapıyor. İlçe merkezden 20 dakikalık bir yolculuk sonrası, kamp alanına ulaşabilirsiniz. Bu alanda kızılçam, karaçalı, zakkum, servi, meşe, orman sarmaşığı, zeytin, ardıç, funda, fıstıkçamı gibi ağaç türlerinin arasında huzur dolu bir kamp yapabilirsiniz. Sıcak Ege Denizi'nin de keyfini çıkarabileceğiniz alanda elektrik, internet, tuvalet, duş, market gibi imkanlar da bulunuyor. Tanay Tabiat Parkı kamp alanı içerisinde doğal güzelliklerin arasında bisiklet sürebilir, balık tutabilir, trekking yapabilirsiniz.

Fedon Koyu Kamp Alanı

İzmir Çeşme'nin incisi olarak adlandırılan Fedon Koyu, Altınkum sentinde yer alıyor. Akşam saatlerinde parlayan yıldızların seyrine dalabileceğiniz kamp yeri, ücretsiz konaklama sağlıyor. Alanda duş, tuvalet ve yiyecek içecek gibi imkanlar ise bulunmuyor. Yollar biraz engebeli olduğundan altı alçak araçlarla gelmemeye de özen göstermeniz gerekiyor.

Pırlanta Plajı Kamp Alanı

İzmir Çeşme'nin Çiftlikköy semti içerisinde yer alan Pırlanta Plajı'na merkezden kalkan minibüsler yardımı ile 10 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Kamp alanı içerisinde duş ve tuvalet gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz alanlar da bulunuyor. Sessiz ve huzur dolu bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz. Sörf, yüzme, trekking ve yoga yapabileceğiniz alanlar da Pırlanta Plajı kamp alanında mevcut olarak yer alıyor.