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Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:24 Son Güncelleme: 28.11.2022 15:24

Çeşme Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Çeşme’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Çeşme’de gezilecek yerler tatil planlaması yapan vatandaşların ilgisini çeken konulardan. İzmir’in turistik ilçelerinden biri olan Çeşme her mevsim yerli ve yabancı birçok turisti bünyesinde barındırıyor. Çeşme; muhteşem denizi, eski cumbalı evleri, birbirinden güzel koyları, muhteşem doğası ve daha birçok özelliği ile ülkemizin popüler turizm beldelerinde biri haline geldi. Çeşme’ye gelen turistlerin özellikle merak ettikleri Çeşme’de ne yapılır ve Çeşme merkezde nereler gezilir sorularına yanıt olarak birçok seçenek sunan şehir, turistlerin gözdesi haline geldi. Ayrıca Çeşme ülkemizin önemli rüzgar sörfü merkezlerinden biridir. Çeşme gezilecek yerler olarak denizde ve karada çok sayıda seçenek sunar şehri ziyaret edenlere. Bu yazımızda Çeşme hakkında ile ilgili her şeyden ve yine merak edenler için Çeşme kaç günde gezilir bunlardan bahsedeceğiz.

Çeşme Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Çeşme’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Çeşme'de gezilecek yerler sayı bakımından oldukça fazladır. Hepsi birbirinden güzel olan Çeşme gezilecek yerleri ile tatilcilerin ilgi odağı haline gelmiştir. Yaz sezonunda pek çok turiste ev sahipliği yapan Çeşme'de ne yapılır ve Çeşme merkezde nereler gezilir merak edilen konulardan. Birçok restoran, eğlence yeri, hediyelik eşya dükkanları ve antik kalıntılar Çeşme'de gezip görebileceğiniz yerlerdendir. Doğal güzellikleri ve kendine has özellikleri ile insanları kendine çekmeyi başaran Çeşme kaç günde gezilir ve Çeşme'ye gidenlerin mutlaka görmesi gereken yerler nelerdir birlikte inceleyelim.

Çeşme Merkezde Nereler Gezilir?


Çeşme'nin merkezi küçüktür ve isterseniz her yeri yürüyerek dolaşabilirsiniz. İsterseniz de aracınızla Çeşme ilçe sınırları içinde bulunan güzel yerleri gezebilirsiniz. Çeşme'nin gezilecek yerleri…
• Ayıos Haralambos Kilisesi
• Çeşme Çarşısı
• Çeşme Kalesi ve Müzesi
• Kanuni Kervansarayı
• Çeşme Marina
• Dalyan
• Çeşme Çiftlikköy
• Sakız Ağacı Koruluğu
• Ilıca
• Alaçatı
• Germiyan Köyü
• Erythrai Antik Kenti
• Ildır Köy


Çeşme'de Gezilecek Yerler Nelerdir?

Çeşme şehir merkezi kadar etrafı da çok güzel ve ilgi çekicidir. Aracınızla fazla zaman kaybetmeden aşağıdaki harika yerleri gezip bu güzellikleri de deneyimleyebilirsiniz.
• Ilıca Plajı
• Delikli Koyu
• Ayayorgi Koyu
• Altın Kum Plajı
• Alaçatı Yel Değirmeni Parkı
• Tarihi Kervansaray
• Germiyan Köyü Otantik Ev
• Sakız Adası
• Deveci Bağları
• Alaçatı Çarşısı

Çeşme'de Ne Yapılır?

Çeşme ziyaret edenlerin hiç sıkılmayacağı tatil beldelerinden. Çok sayıda gezilecek yer ve yapılacak birçok aktivite sunan şehir ege bölgesinin incilerinden biri.
• Günü birlik tekne turları ile birçok koy ve adayı keşfedebilirsiniz.
• Rüzgar sörfü eğitimi alıp sörf yapabilirsiniz.
• Çeşme Kalesi'ni ziyaret edebilirsiniz.
• İsmini aldığı Çeşme Kumrusu 'nu deneyebilirsiniz.
• Alaçatı'nın taş evlerden oluşan sokaklarında dolaşabilirsiniz.
• Çeşme'ye has sakızlı kurabiyesini ve muhallebisini deneyebilirsiniz.
• Dalış yapabilirsiniz.
• Harika koylarında yüzebilirsiniz.

Çeşme Kaç Günde Gezilir?


Bütün bu yazdıklarımızdan kendinize uygun olanları seçerek bu güzel tatil beldemizi 1 hafta gibi bir sürede gezebilirsiniz.

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Çeşme Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Çeşme’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?
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