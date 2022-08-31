Haberler Yaşam Haberleri Çeşme Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Çeşme Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler
Giriş Tarihi: 31.8.2022 12:51 Son Güncelleme: 31.8.2022 12:54

Çeşme Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Çeşme Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler

Yaz turizminin en hareketli yaşandığı, hem doğasının güzelliği hem de sosyal aktiviteler açısından zengin bir ilçemiz olan Çeşme, kamp sever tatilcilerin de tercih ettiği beldeler arasındadır. Denizle ve doğayla baş başa kalıp, sakin bir tatil yapmak isteyenler, İzmir Çeşme kamp alanları hakkında bilgilere ulaşmak istemektedir. Peki, en iyi Çeşme kamp alanları nerelerdir? Deniz kenarı Çeşme çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nereler? İşte detaylar…

Çeşme Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Çeşme Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler

İzmir'in en güzel ilçelerinden birisi olan Çeşme oldukça popüler ve sevilen tatil beldelerimizin başında gelmektedir. Çeşme'de tatil yapmak isteyenler vatandaşların kimisi kamp ve karavan tatilini tercih etmektedir. Bu yazımızda siz değerli okurlarımız için 'Çeşme'de nerede çadır kurulur?' sorusunun yanıtlarını araştırdık. İşte ayrıntılı bilgiler...

Çeşme Çadır Ve Karavan Kamp Alanları

Pırıl pırıl denizi, güzel plajları, kültürel mekanları ve popüler eğlence hayatıyla yaz sezonunun gözde beldelerinden birisi olan Çeşme'de karavan ve çadır kampı yapmanın mümkün olduğu alanları şöyle sıralayabiliriz;

Pırlanta Kamp Alanı

Çeşme terminalinden hareket eden dolmuşlarla ise 7-8 dakika içinde ulaşılabilen Çiftlikköy'de yer alan, adından da anlaşıldığı üzere pırlanta gibi kumlara sahip olan Pırlanta plajı denizinin sığ ve çevresinin sakin olması nedeniyle kampçıların Çeşme'de sık tercih ettiği kamp alanlarından birisidir. Denize sıfır bu kamp alanı ücretsizdir. WC ve duş imkanlarından yakınlardaki özel işletmelerden faydalanabilirsiniz.

Kleopatra Koyu Kamp Alanı

Çeşme ilçesinin el değmemiş, kuytularda kalması nedeniyle güzelliğinin nadide kaldığı koylarından birisi olan Kleopatra Koyu hem çadır hem de karavan kampı için tercih edilen kamp alanlarından birisidir. Alaçatı'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan bu kamp alanında çadır ve karavan kampı kurarak, denize sıfır kamp tatilinin keyfini çıkarmak mümkün. Ücretsiz olan kamp alanında bulunan otoparklarda WC ve duş olanakları mevcuttur.

Cenlet Vadisi Kamp Alanı

Çeşme'nin Altınkum kasabasında yer alan Cenlet Vadisi, plaja birkaç dakikalık yürüme mesafesinde yer aldığı için denize sıfır kamp yapmak için birebir kamp alanlarından birisidir. Konsept olarak diğer kamp yerlerinden ayrı olarak tatil köyü içerisinde çadırlara ilaveten taş evler ve bungalov odalar da mevcuttur. Çeşme merkeze sadece 8 kilometre uzaklıkta bulunan Cenlet Vadisinde kamp ücretlidir.

Kalyoncu Camping

Çeşme merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlikköy'ün sınırları içinde yer alan Kalyoncu Camping kamp alanı, Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinden kampçı turiste oldukça güzel kamp tatili tecrübesi yaşatan bir kamp alanıdır. Sıcak su, elektrik, duş, bulaşık çamaşır yıkama alanı ve büfe imkanlarının bulunduğu bu kamp alanı ücretlidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB nasıl izlenir, kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR ile 2022 GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
MASTERCHEF kim kazandı, hangi takım? TV8 ile dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: 10 Bin TL'yi buluyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
YKS EK TERCİH boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor 2022?
CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
Emekli promosyon 2022 son gün! Ödemeler 10 bin TL sınırında: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları için gözler GSB'de!
EYT SON DAKİKA 31 AĞUSTOS I Bakan Bilgin: Tek formül tek çözüm! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
CHP’li Bandırma Belediyesi’nden şehit babasına büyük ayıp
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeşme Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Çeşme Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA