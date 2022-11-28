Çeşme Koyları ve Plajları - Çeşme’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Çeşme koyları ve plajları; özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve kalabalıktan uzaklaşmak isteyen kişilerin tercih etmekte olduğu lokasyonlar arasında bulunmaktadır. Çeşme plajları, tertemiz kumsalları ve masmavi suyu sayesinde bilinirliğini artırmaktadır. Bu sebeple, seyahat planlaması yapan kişiler en güzel Çeşme plajı hakkında pek çok araştırma yapmaktadır. Yapılan araştırmalar ise Çeşme'nin en güzel koyları ve plajlarını da gözler önüne sermektedir. Dilerseniz Çeşme'de denize girilecek yerler ve Çeşme'de gezilecek koylar ile ilgili tüm detayları birlikte öğrenelim...

Çeşme Koyları ve Plajları

Türkiye'nin en bilinen ve tanınan tatil konumlarından bir tanesi olan Çeşme, gün ışığında güneşlenmek ve denize girmek için, ay ışığında ise keyifli eğlencelere dahil olmak için tercih edilebilecek pek çok lokasyona ev sahipliği yapmakta. İzmir kent merkezine yaklaşık olarak 1 saatlik araç uzaklığındaki Çeşme ilçesi; çeşitli oranda etkileyici plajlara, berrak ve parlak sulara da sahip olmaktadır. İşte Çeşme koyları ve plajları;

Alaçatı Plajı

Ilıca Plajı

Aya Yorgi Koyu

Pırlanta Plajı

Altınkum Plajı

Dalyan Plajı

Boyalık Plajı

Çeşme Beachleri

Sole Mare

Kocakarı Plajı

Palmiye Beach

Yıldızburnu Küçük Halk Plajı

Delikli Koy

Kleopatra Koyu

Çeşme'de Denize Girilecek En Güzel Yerler

Çeşme; tarihte bilinen 12 İyon kolonisinden bir tanesidir. Ege Bölgesi'nin en güzel plajlarına da sahip olan Çeşme sörf eğitimleri, beach klüpleri ve eşsiz olan doğası ile tatil sever kişilerin en uğrak noktalarından biri olmaktadır. Denize girilecek en güzel Çeşme konumları şu şekilde sıralanabilir;

Delikli Koy

Pırlanta Plajı

Boyalık Plajı

Ilıca Plajı

Yıldızburnu Sıcak Sular

Aya Yorgi Koyu

Çark Plajı

Altınkum Plajı

Tekke Plajı

Piyade Koyu Plajı

Paşa Limanı Plajı

Şifne Plajı

Ovacık Azmak Plajı

Çeşme'de Gezilecek Koylar ve Plajlar

Çeşme içerisinde gezilebilecek pek çok tarihi ve kültürel alan bulunmaktadır. Hem Çeşme hem de çevre coğrafya, geçmişin izlerini taşıyan pek çok kültürel ve kentsel mimariyi barındırmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Çeşme'de gezilebilecek plajlar ve koylar da mevcuttur. Çeşme'de gezilecek koylar ve plajlar arasında; Ilıca, Altınkum, Pırlanta, Boyalık, Alaçatı Çark, Piyade, Dalyan, Ali Bostan, Tekke, Çiftlikköy, Ovacık Azmak, Kleopatra ve Mavi isimli koylar ve plajlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, Eşşek adası, Makri adası ve Mercan adası da gezilebilecek yerler arasındadır.