Çeşme Koyları ve Plajları - Çeşme’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Çeşme koyları ve plajları; özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve kalabalıktan uzaklaşmak isteyen kişilerin tercih etmekte olduğu lokasyonlar arasında bulunmaktadır. Çeşme plajları, tertemiz kumsalları ve masmavi suyu sayesinde bilinirliğini artırmaktadır. Bu sebeple, seyahat planlaması yapan kişiler en güzel Çeşme plajı hakkında pek çok araştırma yapmaktadır. Yapılan araştırmalar ise Çeşme'nin en güzel koyları ve plajlarını da gözler önüne sermektedir. Dilerseniz Çeşme'de denize girilecek yerler ve Çeşme'de gezilecek koylar ile ilgili tüm detayları birlikte öğrenelim...
Türkiye'nin en bilinen ve tanınan tatil konumlarından bir tanesi olan Çeşme, gün ışığında güneşlenmek ve denize girmek için, ay ışığında ise keyifli eğlencelere dahil olmak için tercih edilebilecek pek çok lokasyona ev sahipliği yapmakta. İzmir kent merkezine yaklaşık olarak 1 saatlik araç uzaklığındaki Çeşme ilçesi; çeşitli oranda etkileyici plajlara, berrak ve parlak sulara da sahip olmaktadır. İşte Çeşme koyları ve plajları;
Alaçatı Plajı
Ilıca Plajı
Aya Yorgi Koyu
Pırlanta Plajı
Altınkum Plajı
Dalyan Plajı
Boyalık Plajı
Çeşme Beachleri
Sole Mare
Kocakarı Plajı
Palmiye Beach
Yıldızburnu Küçük Halk Plajı
Delikli Koy
Kleopatra Koyu
Çeşme; tarihte bilinen 12 İyon kolonisinden bir tanesidir. Ege Bölgesi'nin en güzel plajlarına da sahip olan Çeşme sörf eğitimleri, beach klüpleri ve eşsiz olan doğası ile tatil sever kişilerin en uğrak noktalarından biri olmaktadır. Denize girilecek en güzel Çeşme konumları şu şekilde sıralanabilir;
Delikli Koy
Pırlanta Plajı
Boyalık Plajı
Ilıca Plajı
Yıldızburnu Sıcak Sular
Aya Yorgi Koyu
Çark Plajı
Altınkum Plajı
Tekke Plajı
Piyade Koyu Plajı
Paşa Limanı Plajı
Şifne Plajı
Ovacık Azmak Plajı
Çeşme içerisinde gezilebilecek pek çok tarihi ve kültürel alan bulunmaktadır. Hem Çeşme hem de çevre coğrafya, geçmişin izlerini taşıyan pek çok kültürel ve kentsel mimariyi barındırmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Çeşme'de gezilebilecek plajlar ve koylar da mevcuttur. Çeşme'de gezilecek koylar ve plajlar arasında; Ilıca, Altınkum, Pırlanta, Boyalık, Alaçatı Çark, Piyade, Dalyan, Ali Bostan, Tekke, Çiftlikköy, Ovacık Azmak, Kleopatra ve Mavi isimli koylar ve plajlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, Eşşek adası, Makri adası ve Mercan adası da gezilebilecek yerler arasındadır.