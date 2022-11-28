Haberler Yaşam Haberleri Çeşme Koyları ve Plajları - Çeşme’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:48 Son Güncelleme: 28.11.2022 15:48

Çeşme Koyları ve Plajları - Çeşme’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Çeşme koyları ve plajları, her yıl yaz aylarında yüz binlerce turisti ağırlıyor. Çeşme plajları güzellikleri, imkanları, farklılıkları ve bilinirlikleri ile turistlerin ilgi odağı konumunda. Bilinen en güzel Çeşme plajı Altınkum Plajı olarak ifade edilse de, birbirinden güzel pek çok Çeşme plajı bulunuyor. Bunların yanı sıra Çeşme’nin en güzel koyları içerisinde de deniz, kum ve güneşin keyfi çıkarılabiliyor. Çeşme’de denize girilecek yerler arasında bulunan bu plajlar ve koylar; doğal açıdan güzellikleri sebebiyle de hem yurt içi hem de yurt dışından pek çok turist tarafından ziyaret ediliyor. İşte Çeşme’de gezilecek koylar...

Çeşme Koyları ve Plajları - Çeşme’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Çeşme koyları ve plajları; özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve kalabalıktan uzaklaşmak isteyen kişilerin tercih etmekte olduğu lokasyonlar arasında bulunmaktadır. Çeşme plajları, tertemiz kumsalları ve masmavi suyu sayesinde bilinirliğini artırmaktadır. Bu sebeple, seyahat planlaması yapan kişiler en güzel Çeşme plajı hakkında pek çok araştırma yapmaktadır. Yapılan araştırmalar ise Çeşme'nin en güzel koyları ve plajlarını da gözler önüne sermektedir. Dilerseniz Çeşme'de denize girilecek yerler ve Çeşme'de gezilecek koylar ile ilgili tüm detayları birlikte öğrenelim...

Çeşme Koyları ve Plajları

Türkiye'nin en bilinen ve tanınan tatil konumlarından bir tanesi olan Çeşme, gün ışığında güneşlenmek ve denize girmek için, ay ışığında ise keyifli eğlencelere dahil olmak için tercih edilebilecek pek çok lokasyona ev sahipliği yapmakta. İzmir kent merkezine yaklaşık olarak 1 saatlik araç uzaklığındaki Çeşme ilçesi; çeşitli oranda etkileyici plajlara, berrak ve parlak sulara da sahip olmaktadır. İşte Çeşme koyları ve plajları;

  • Alaçatı Plajı

  • Ilıca Plajı

  • Aya Yorgi Koyu

  • Pırlanta Plajı

  • Altınkum Plajı

  • Dalyan Plajı

  • Boyalık Plajı

  • Çeşme Beachleri

  • Sole Mare

  • Kocakarı Plajı

  • Palmiye Beach

  • Yıldızburnu Küçük Halk Plajı

  • Delikli Koy

  • Kleopatra Koyu

Çeşme'de Denize Girilecek En Güzel Yerler

Çeşme; tarihte bilinen 12 İyon kolonisinden bir tanesidir. Ege Bölgesi'nin en güzel plajlarına da sahip olan Çeşme sörf eğitimleri, beach klüpleri ve eşsiz olan doğası ile tatil sever kişilerin en uğrak noktalarından biri olmaktadır. Denize girilecek en güzel Çeşme konumları şu şekilde sıralanabilir;

  • Delikli Koy

  • Pırlanta Plajı

  • Boyalık Plajı

  • Ilıca Plajı

  • Yıldızburnu Sıcak Sular

  • Aya Yorgi Koyu

  • Çark Plajı

  • Altınkum Plajı

  • Tekke Plajı

  • Piyade Koyu Plajı

  • Paşa Limanı Plajı

  • Şifne Plajı

  • Ovacık Azmak Plajı

Çeşme'de Gezilecek Koylar ve Plajlar

Çeşme içerisinde gezilebilecek pek çok tarihi ve kültürel alan bulunmaktadır. Hem Çeşme hem de çevre coğrafya, geçmişin izlerini taşıyan pek çok kültürel ve kentsel mimariyi barındırmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Çeşme'de gezilebilecek plajlar ve koylar da mevcuttur. Çeşme'de gezilecek koylar ve plajlar arasında; Ilıca, Altınkum, Pırlanta, Boyalık, Alaçatı Çark, Piyade, Dalyan, Ali Bostan, Tekke, Çiftlikköy, Ovacık Azmak, Kleopatra ve Mavi isimli koylar ve plajlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, Eşşek adası, Makri adası ve Mercan adası da gezilebilecek yerler arasındadır.

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Çeşme Koyları ve Plajları - Çeşme’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar
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