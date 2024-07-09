Çeşme’de göçmen faciası: 8 ölü

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme Karaada üzerinde bir grup kaçak göçmenin olduğu, bölgedeki balıkçı teknesine 1 göçmenin alındığı ve denizde başka göçmenlerin olabileceği ihbarıyla harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 1 helikopter, 4 bot ve 1 dalış timiyle bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 18'i Karaada'da, 1'i de bölgedeki balıkçı teknesinde olmak üzere 19 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Öte yandan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler, ilk ifadelerinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına yakın bir mevkide sürüklenmeye terk edildiklerini ve içinde bulundukları can salının kayalıklara çarpıp batmasıyla yüzerek Karaada'ya çıktıklarını söyledi. Kaçak göçmenler, can salında toplam 27 kaçak göçmen olduğunu da söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sahil güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı.