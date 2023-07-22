Haberler Yaşam Haberleri Çeşme'de makilik alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 22.7.2023 01:43

Çeşme'de makilik alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde söndürme çalışmalarının sürdüğü makilik alandaki yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

AA
Çeşme’de makilik alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı

Musalla Mahallesi'ndeki Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve dozer sevk edildi.

Söndürme çalışmaları süren yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptığı açıklamada, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Çeşme Belediyesi ekipleri yangına ortak müdahale ediyor. Şu an için yangın evlere uzak bir bölgede sürüyor. Bölgede rüzgar etkili değil, çalışmalar sürüyor." dedi.

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Çeşme'de makilik alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı
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