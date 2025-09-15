Çete hesaplaşması iddianameye girdi

İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğindeki Boyunlar Suç Örgütü'ne yeni bir iddianame düzenlendi. 160'sı tutuklu 306 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede 167 kişi müşteki, 36 kişi firari olarak yer aldı. İddianamede, bir dönem Boyunlar ile birlikte hareket eden Beratcan Gökdemir liderliğindeki Daltonlar Suç Örgütü ile aralarındaki husumetin silahlı eylemlere dönüştüğü belirtildi. Örnek olarak, İstanbul'da 12 şubesi bulunan Esto Lahmacun zinciri ve Grand Moon Otel'in kurşunlanması olayları verildi. Lahmacun zincirinin ortağı M.Ç. ve S.S., Daltonlar'dan Murat Küçükyavuz'un çocukluk arkadaşıydı. Küçükyavuz'un, Boyunlar bağlantılı Binbir Gece adlı eğlence mekanına düzenlediği bombalı saldırıya misilleme olarak Boyunlar, Esto Lahmacun ve Grand Moon Otel'e saldırdı. İddianamede, eylemlerin Mehmet Recep Demir'in talimatıyla, çalıntı ve plakasız motosikletlerle maskeli olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.