Haberler Yaşam Haberleri Çete lideri, üniversite öğrencisi çıktı
Giriş Tarihi: 1.11.2025

MEHTAP AYDOĞAN
Nevşehir'de savcılığa başvuran bir vatandaş, kripto yatırım vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencisi B.D.'nin yaptığı şebekenin, 19 ilde 200 kişiyi, sahte kripto yatırım sitesi üzerinden kripto para satışı ve Telegram üzerinden sahte ürün satışıyla 100 milyon TL dolandırdığını belirledi. Eş zamanlı operasyonlarda 39 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
