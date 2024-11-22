Haberler Yaşam Haberleri Çeteden milyonluk vurgun: "Sevgililer günü tuzağı"
Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:53 Son Güncelleme: 22.11.2024 11:55

Çeteden milyonluk vurgun: "Sevgililer günü tuzağı"

Ankara polisi, sosyal medyada "Sevgililer Günü chip para/hediye çeki kampanyası" ve "14 Şubat şans çarkı çevirin kazanın" gibi sahte reklamlarla vatandaşları dolandıran bir çeteyi çökertti. 10 kişinin mağdur olduğu ve milyonlarca liralık zarar oluşan dolandırıcılık olayında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte banka sitelerine yönlendirme yaparak kart bilgilerini ele geçirdikleri ve mağdurların hesaplarından kredi çekerek kripto varlık hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Çeteden milyonluk vurgun: Sevgililer günü tuzağı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara polisi, sosyal medya üzerinden yayılan sahte kampanya reklamlarıyla vatandaşları dolandıran çeteye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Çete üyelerinin, "Sevgililer Günü hediyesi" gibi cazip sloganlarla hazırlanan sahte reklamlarla mağdurları kandırdığı tespit edildi. Sahte bağlantılara tıklayan vatandaşların kart bilgileri, "bankaların genel müdürlüğünden arıyoruz" bahanesiyle şüphelilerce ele geçirildi.

Şüphelilerin, mağdurların internet bankacılığı hesaplarına erişip kredi çektiği ve bu paraları kripto varlık hesaplarına aktardığı belirlendi. Aktarılan paraların çete üyeleri arasında paylaştırıldığı da tespitler arasında yer aldı.

11 İLDE DEV OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından düğmeye basıldı. Ankara merkezli operasyon; Çorum, Malatya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Bartın, İzmir, Bayburt, Manisa ve Afyonkarahisar olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı düzenlendi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu materyaller üzerinde uzman ekiplerce yapılan incelemelerde dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin delillere ulaşıldı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlıların mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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Çeteden milyonluk vurgun: "Sevgililer günü tuzağı"
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