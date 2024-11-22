Çeteden milyonluk vurgun: "Sevgililer günü tuzağı"

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara polisi, sosyal medya üzerinden yayılan sahte kampanya reklamlarıyla vatandaşları dolandıran çeteye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Çete üyelerinin, "Sevgililer Günü hediyesi" gibi cazip sloganlarla hazırlanan sahte reklamlarla mağdurları kandırdığı tespit edildi. Sahte bağlantılara tıklayan vatandaşların kart bilgileri, "bankaların genel müdürlüğünden arıyoruz" bahanesiyle şüphelilerce ele geçirildi.

Şüphelilerin, mağdurların internet bankacılığı hesaplarına erişip kredi çektiği ve bu paraları kripto varlık hesaplarına aktardığı belirlendi. Aktarılan paraların çete üyeleri arasında paylaştırıldığı da tespitler arasında yer aldı.

11 İLDE DEV OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından düğmeye basıldı. Ankara merkezli operasyon; Çorum, Malatya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Bartın, İzmir, Bayburt, Manisa ve Afyonkarahisar olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı düzenlendi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu materyaller üzerinde uzman ekiplerce yapılan incelemelerde dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin delillere ulaşıldı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlıların mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.