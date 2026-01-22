SON DAKİKA: Çetin Gören’e yöneltilen suçlamalar belli oldu: 10 tonluk kokain için Honduras’ta şirket kurdurdu

ŞİRKET SAHİBİ DE TUTUKLANDI

10 tonluk kokain sevkiyatı için kurulan şirketin ve UNITED-S isimli geminin sahibi gösterilen İbrahim Yılmaz da tutuklananlar arasındaydı. Tespitlere göre şüphelilerden Engin Çavuş, Gören'in sağ koluydu ve onun talimatlarını yerine getirdi. Gemi kaptanı Hasan Can ve Süleyman Madi ise gemi tedariki ve geminin sefere hazır hale getirilerek 10 tonluk kokainin sevkiyatında önemli rol oynadı.