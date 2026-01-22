SON DAKİKA: Çetin Gören’e yöneltilen suçlamalar belli oldu: 10 tonluk kokain için Honduras’ta şirket kurdurdu

İspanya Ulusal Polisi'nin 11 Ocak Pazar günü Atlantik Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide 35'er kilogramlık 295 paket halinde ele geçirdiği dokuz ton 994 kilogram Kokain maddesi yakalamasıyla ilgili uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. Gören'le birlikte 10 şüpheli "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelilere yönelik İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmaları talebiyle gönderilen sevk yazısına SABAH ulaştı. Sevk yazısında şüphelilere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamaları yöneltildi.
PERDELEME YAPTI ŞİRKET KURDURDU
Sevk yazısında göre Gören, yakalanan 10 tonluk kokain için, perdeleme yaparak Honduras merkezli Copa Maritime CO isimli şirketin kurulması talimatını verdi. Bu şirkete ait olan UNITED-S isimli geminin sevk ve idaresini talimatlar vererek yönlendirdi. Talimat yoluyla 10 ton kokainin taşıma işini gözaltına alındığı ve tutuklandığı şüphelilerle birlikte işledi.
ŞİRKET SAHİBİ DE TUTUKLANDI
10 tonluk kokain sevkiyatı için kurulan şirketin ve UNITED-S isimli geminin sahibi gösterilen İbrahim Yılmaz da tutuklananlar arasındaydı. Tespitlere göre şüphelilerden Engin Çavuş, Gören'in sağ koluydu ve onun talimatlarını yerine getirdi. Gemi kaptanı Hasan Can ve Süleyman Madi ise gemi tedariki ve geminin sefere hazır hale getirilerek 10 tonluk kokainin sevkiyatında önemli rol oynadı.
GEMİYİ KAYIT ETTİRDİ SEVKİYAT ROTASI OLUŞTURDU
Şüphelilerden Mehmet Buldanoğlu'nun da Çetin Gören'in talimatları yönünde hareket ederek başkası adına şirket kurduğu ve bu şirket adına önceden belirlenen UNITED-S isimli gemiyi kayıt ettirerek, seyr-ü sefere hazır hale getirme ve belirlenen noktadan 10 ton kokainin iletilmesini sağlamak yönünde suç örgütü içerisinde önemli bir konumda olduğuna dikkat çekildi.