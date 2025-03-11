CEV kupasında dev karşılaşma! Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İki Türk takımı CEV kupasında karşı karşıya geliyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadelede tribünde ve ekran başında yerler alınacak. Çeyrek finalin ilk maçında iddialı bir galibiyet elde eden Fenerbahçe'de hedef bu kez evinde kazanmak. Peki; Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE MEDICANA - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN?
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı 12 Mart Çarşamba saat 18.00'de başlayacak.