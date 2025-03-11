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Giriş Tarihi: 11.3.2025 15:19

CEV kupasında dev karşılaşma! Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe voleybol takımı Vakıfbank'ı ağırlıyor. İlk maçı 3-0 kazanan sarı lacivertliler bu kez evinde file önünde olacak. Karşılaşmayı kazanan takım Polonya ve İtalya temsilcilerinin karşılaşmasından çıkan galip takımla eşleşecek. Peki; Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV kupasında dev karşılaşma! Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İki Türk takımı CEV kupasında karşı karşıya geliyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadelede tribünde ve ekran başında yerler alınacak. Çeyrek finalin ilk maçında iddialı bir galibiyet elde eden Fenerbahçe'de hedef bu kez evinde kazanmak. Peki; Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE MEDICANA - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı 12 Mart Çarşamba saat 18.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE MEDICANA - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolda dev mücadele Tivibu Spor 1 / S Sport Plus ekranlarından izlenecek.

Bu maçla birlikte tur atalayan takım, yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.

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CEV kupasında dev karşılaşma! Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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