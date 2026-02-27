Cevdet Yılmaz: “Malatya, deprem sonrası Türkiye’nin en güvenli illerinden biri oldu”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ramazan ayı dolayısıyla Malatya'da düzenlenen iftar programında iş dünyası ve kent temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla Malatya'nın büyük ölçüde yeniden inşa edildiğini belirterek, "Bugün Malatya, yeni yapı stoku sayesinde Türkiye'nin en güvenilir illerinden biri konumuna geldi" dedi.

455 bin konut teslim edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ifade eden Yılmaz, son üç yılda 455 bin hak sahibine konut teslim edildiğini söyledi. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların yalnızca konutla sınırlı kalmadığını vurgulayan Yılmaz; hastaneler, okullar, üniversiteler, yollar ve sanayi altyapısının da yenilendiğini kaydetti.

Malatya'da 75 bin hak sahibi

Malatya özelinde rakamları paylaşan Yılmaz, kentte 98 bin konut, 17 bin iş yeri ve 5 bin ahırın hasar gördüğünü, bunların büyük bölümünün yıkımının tamamlandığını açıkladı. Toplamda 75 bin hak sahibine yönelik projelerde 75 bin 572 konut ve 4 bin 88 iş yerinin kura ile teslim edildiğini belirtti.

500 bin sosyal konut projesinde Malatya'ya 9 bin 609 konut

Yılmaz, 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Malatya'ya 9 bin 609 konut ayrıldığını ve bu projelerin önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğini söyledi.

Ekonomide istikrar ve enflasyon vurgusu

Konuşmasında ekonomiye de değinen Yılmaz, küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirterek, enflasyonda ciddi bir düşüş yaşandığını ifade etti. Emek yoğun sektörlere yönelik desteklerin artırıldığını açıklayan Yılmaz, işçi çıkarmayan işletmelere çalışan başına aylık 3.500 TL destek verildiğini hatırlattı.

Seddar Yavuz: "Malatya, Hatay'dan sonra en fazla etkilenen illerden biri"

Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında, kentin depremden en fazla etkilenen iller arasında yer aldığını belirterek, 120 bin konut ve iş yerinin tamamlandığını, organize sanayi bölgeleri ve savunma sanayi yatırımlarının yakından takip edildiğini söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, şehrin yalnızca ayağa kaldırılmadığını, aynı zamanda daha dirençli ve yaşanabilir bir Malatya hedefiyle hareket edildiğini ifade etti.

Sanayi, tarım, turizm ve sağlık turizmi alanlarında yeni bir vizyon oluşturduklarını vurgulayan Er, Malatya'nın lojistik ve ticaret merkezi olma potansiyeline dikkat çekti.

İş dünyasından destek ve erteleme talebi

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası iş dünyasının ciddi finansman sıkıntıları yaşadığını belirterek; KOSGEB borçlarının ertelenmesi, yerinde dönüşüm projelerinde KDV oranının düşürülmesi ve 6. Bölge teşviklerinin devamı yönündeki talepleri dile getirdi.