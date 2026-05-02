Cevdet Yılmaz: “Türkiye bu makus talihi bir daha geri gelmemek üzere tarihe gömme iradesini kararlılıkla sergilemektedir”

"HER BİR İLİMİZİN, 81 VİLAYETİMİZİN POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRİYORUZ"



Uluslararası alanda Türkiye'yi çok daha yüksek bir noktaya taşımak istediklerinin altını çizen Yılmaz, "Bunu da sadece büyük şehirlerin ve metropollerin enerjisiyle yapamayız. Her bir il ve yöremizin potansiyelini maksimum düzeyde kullanmamız gerekiyor ki bunların bir bileşkesi olarak ülkemiz de çok daha yüksek bir seviyeye çıkabilsin. İşte bu anlayışla hareket ediyoruz. Her bir ilimizin, 81 vilayetimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz." diye konuştu. Yılmaz, İstanbul'da hayatını sürdüren Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlara seslenerek, şöyle konuştu: "Bu şehirde ortaya koyduğunuz emek, üretim ve girişimcilik, doğduğunuz topraklarla kurduğunuz bağ sayesinde çok daha geniş bir etki alanına ulaşıyor. İstanbul'da edindiğiniz bilginin Doğu ve Güneydoğu'ya yansıması, bölgesel kalkınmanın hızını doğrudan etkileyen bir unsur olacaktır. Bu vesileyle önümüzdeki dönem sizlerin Doğu ve Güneydoğu'ya daha fazla yatırım yapma imkanlarını da değerlendirmenizi bekliyoruz." Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu, ülkenin bu ateş çemberi içinde istikrar adası ve güvenli liman olduğunu söyleyen Yılmaz, Suriye'deki yeni yönetimin alt ve üstyapı kurumlarını yeniden inşa etmesiyle bu ülkede de çok şeyin değişeceğini anlattı. Yılmaz, Irak'ta da yeni bir hükümetin kurulduğunu, orada da çok farklı bir gelişme beklediklerini belirterek, "Suriye'de geçmişte 'Hicaz Demir Yolu' diye bir proje vardı. Yeni dönemde daha modern bir perspektifle 'Hicaz Demir Yolu' güzergahını demir yolu, kara yolu, enerji hattı güzergahı olarak yeniden şekillenmesi ayrı bir ufuk kazandıracaktır. Irak'ın gelişmesiyle birlikte Türkiye'den Basra Körfezi'ne inen otoyol ve demir yoluyla Türkiye ve Irak çok şeyler kazanacak." ifadelerini kullandı. İran'da da barışın gerçekleşmesini, 5. yılına giren Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da bir an önce sona ermesini arzu ettiklerini dile getiren Yılmaz, İran'ın yeniden normalleşmesi ve istikrarıyla bölgenin yine kazanacağı çok şeyler olduğunu, Türkiye olarak büyük bir diplomatik gayret sarf ettiklerini kaydetti.



"ÇOK ŞÜKÜR ÜLKEMİZİN BAŞINDA TECRÜBELİ, DİRAYETLİ BİR LİDER VAR"



Özellikle bu tür dönemlerde liderliğin önemine işaret eden Yılmaz, bunun fırtınalı ve zor zamanlarda bir kat daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Yılmaz, dünyada da böyle bir liderliğin çok bulunmadığına dikkati çekerek, "Çok fazla sayıda böyle lider yok. Çok şükür ülkemizin başında tecrübeli, dirayetli bir lider var." dedi. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile bazı milletvekilleri de katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a hediye takdim ettiği program, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör