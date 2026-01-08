Çevik Kuvvet Polisleri fırtınaya kalkan oldu

İstanbul Emniyeti; bugün öğlen saatlerinde İstanbul'da yaşanan yağmurlu fırtınada insanlık adına takdir toplayan ve alkış alan bir davranışa imza attı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde görevli olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polisleri; Adalet Sarayı'nın önünden geçerken pusetteki çocuğuyla birlikte fırtınada zor anlar yaşayan bir anneyi fark etti ve fırtınaya adeta kalkan oldu.

Kadının etrafını çevreleyen Çevik Kuvvet Polisleri kalkanlarıyla kadına eşlik ederek metrobüse kadar götürdü. O anların yansıdığı Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi (KGYS) kameralarının görüntüleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı ve takdir topladı. Vatandaşlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a teşekkür etti.