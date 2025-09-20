Haberler Yaşam Haberleri Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda kişisel eşyalara zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 20.9.2025 19:00 Son Güncelleme: 20.9.2025 19:06

Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda kişisel eşyalara zarar veren 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayeti üzerine, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olaylarla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine başlatılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sözümüzün arkasındayız…" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakanlığından, yurda ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan görüntü ve iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.

Yurda ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı bildirilen açıklamada, sürece ilişkin idari ve adli işlemlerin titizlikle yürütüldüğü belirtilmişti.

