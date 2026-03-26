Cevizlibağ KYK öğrenci yurdu skandalı davasında flaş gelişme! 4 tutuklu sanık tahliye edildi! Başsavcılık itiraz etti

İstanbul Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda geçtiğimiz yıl Eylül ayında skandal bir olay yaşandı. Yurtta kalan öğrenciler, yeni dönem için döndükleri yurtlarında korkunç manzara ile karşılaştı. İddiaya göre yaz döneminde yapılan bakım sırasında yurtta konaklayan bazı işçiler öğrencilerin dolaplarındaki kilidi kırdı, kişisel eşyalarını karıştırdı hatta geride taciz içerikli yazılar bile bıraktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı ve soruşturma kapsamında Şüphelilerden M.R, S.A (İran Uyruklu), O.D, H.Ü. 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından dolayı tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Haci Ü.'nün, 'Ektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle Cinsel Taciz, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Ele Geçirmek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından Mohammadamın R.'nin, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından Orhan D.'nin, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından ve Salar A.'nın, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından hapsi istendi.

4 ŞÜPHELİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Başsavcılığın hazırladığı iddianamenin ardından başlayan yargılamada bugün görülen duruşmada tutuklu şüpheliler M.R, S.A (İran Uyruklu), O.D, H.Ü. tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 4 şüphelinin de tahliyesine itiraz etti.