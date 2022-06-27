Haberler Yaşam Haberleri Cevizlibağ Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:43 Son Güncelleme: 27.6.2022 11:43

Cevizlibağ Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Cevizlibağ Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul’da metrobüs ulaşım ağını rahatlatırken bir yandan da insanlara zamandan tasarruf ettirmeye yarayan en önemli ulaşım araçlarından biridir. İstanbul’un neredeyse birçok önemli noktasında metrobüs durakları görmeniz mümkündür. Cevizlibağ’da bu duraklardan bir tanesidir. Cevizlibağ Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Bu konuyu ele aldık. Cevizlibağ Metrobüs durağına hangi hatlar geçiyor? İşte tüm bilgiler…

Cevizlibağ Metrobüs Durağı, İstanbul'da İETT tarafından işletilen metrobüslere hizmet veren ve 17 Eylül 2007'de hizmete giren metrobüs durağıdır. Ayrıca bu durak bir aktarma istasyonu olduğu için çok önemli bir konuma sahiptir. Bu duraktan her gün binlerce insan metrobüse binmekte ve inmektedir. Ayrıca bu istasyondan boş metrobüs kalktığı için insanlar genelde bu Cevizlibağ Metrobüs Durağını tercih ediyorlar. Cevizlibağ Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Detaylı açıklayacağız. Cevizlibağ Metrobüs Durağına hangi hatlar geçiyor? Tüm detaylar…

Cevizlibağ Metrobüs Durağı Nerede?

Cevizlibağ Metrobüs Durağı, Zeytinburnu'nun Maltepe Mahallesi'nde üzerinde yer almaktadır. İstasyondan T1 Cevizlibağ - Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay İstasyonu'na yaklaşık 120 metre yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı vardır. Cevizlibağ metrobüs nasıl gidilir? Diyorsanız aşağıda sıraladığımız ulaşım araçlarından birini kullanabilirsiniz.

Cevizlibağ Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Cevizlibağ Metrobüs durağından geçen metrobüs seferleri şu şekildedir:

  • Cevizlibağ - Söğütlüçeşme (34A)
  • Avcılar - Söğütlüçeşme (34AS)
  • Avcılar - Zincirlikuyu (34)
  • Beylikdüzü - Söğütlüçeşme (34G)
  • Beylikdüzü - Zincirlikuyu (34BZ)
  • Beylikdüzü - Cevizlibağ (34C)

Cevizlibağ Metrobüs durağından geçen otobüs seferleri şu şekildedir:

Otobüs: 41AT, 500T, 72T, 82, 94Y, 97A, BEYLIKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME, BEYLIKDÜZÜ - ZINCIRLIKUYU, MR11

Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M1A, M1B

Tramvay: T1

Minibüs / Dolmuş: A-10

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Cevizlibağ Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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