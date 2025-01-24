"Çevre dostu” Projesi yaygınlaşıyor: Sıfır atık market hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot ilçe seçilen Haliliye Belediyesi, Sıfır Atık Market uygulamasını yaygınlaştırıyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleriyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında hayata geçirilen Sıfır Atık Marketler ile geri dönüşüm atağı sürüyor. Atık yönetimini güçlendirmek ve çevre koşullarını iyileştirmek amacıyla ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen ve UNDP Türkiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Haliliye Belediyesi'ne sağlanan araç ve ekipmanlar ile sıfır atık uygulamalarının geliştirilmesi sağlanıyor. Haliliye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde kurulan Marketler ve ilçenin belirli noktalarına yerleştirilen atık kutularıyla yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık toplanıyor. Devteyşti Mahallesinde bulunan Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı, Şair Nabi Mahallesinde bulunan Buluntu Hoca Parkı ve Ahmet Yesevi Mahallesine kurulan Sıfır Atık Marketlerin yoğun ilgi görmesi üzerine Market sayısını artıran Haliliye Belediyesi, Karşıyaka Mahallesinde bulunan Göbeklitepe Parkına da yeni bir Market kazandırdı. Proje kapsamında bünyesine 3 sabit ve bir mobil olmak üzere 4 Sıfır Atık Market ve 3 triportör aracı kazandıran Haliliye Belediyesi, UNDP Türkiye temsilcilerinin yer aldığı tören ile açılışı gerçekleştirdi.

CANPOLAT: "SIFIR ATIK MARKET SAYISINI 6'YA ÇIKARDIK"

Sıfır Atık Marketlerin sayısını 6'ya çıkardıklarını ve toplum bilicini artırdıklarını belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: "Haliliye ilçemizde Sıfır Atık Marketlerimizin 6'ıncısının açılışını yapmış bulunmaktayız. Sıfır atıkla ilgili olarak toplumu bilinçlendirme, evde çocukları ve anneleri bilinçlendirme adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sıfır Atık Belgesini, Bakanlıkça alan tek ilçeyiz. Şu anda Sıfır Atık Marketimizi UNDP heyetinden çok değerli Monica Merino ve onun heyetiyle birlikte denetliyoruz. Malumunuz, şu anda Emine Erdoğan Hanımefendi de sıfır atığı oldukça destekliyor. Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hem de UNDP Türkiye heyeti ile birlikte biz de Şanlıurfa Haliliye ilçemizde sıfır atık bilincinin oluşturulması gayesiyle Sıfır Atık Marketlerimizi faaliyete sunmuş bulunmaktayız. Burası puan sistemiyle çalışıyor. Vatandaşlarımız evlerinde biriktirmiş olduğu ayrıştırılabilir atıklarını buraya getirerek, kilo bazlı kartlara puan yükleyerekten ve daha sonra bu puanlar eşliğinde evlerine katma değer sağlamak adına buradan ücretsiz bir şekilde ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Buradaki temel hedef; evdeki ayrıştırmanın sağlanması, sıfır atığa katkı sağlanması, bilinçli nesillerin yetişmesi. Bu hususta bize destek olan Amerika Birleşik Devletlerine, UNDP Heyetine, Emine Erdoğan Hanımefendiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ve projeye destek sunan çok kıymetli Şanlıurfalı, Haliliyeli hemşerilerimize teşekkür ediyorum."

MONİCA MERİNO: "HALİLİYE BELEDİYEMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

"Haliliye Belediyesine başarılı uygulamalarından ötürü ve çok etkileyici çalışmayı hayata geçirdiklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada olduğum için, yerinde bu uygulamayı gördüğüm için çok mutluyum. Bu çalışmamız, sıfır atığın sağlanması, bu bilincin toplumda oluşturulması açısından çok değerli. Bu başarılı girişimden ötürü Başkanımız nezdinde Haliliye Belediyemiz ve ilçemizi tekrar tebrik ediyorum." Programa; Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yanı sıra UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, UNDP Türkiye Portfolio Müdürü Cem Bayrak, UNDP Türkiye Saha Yöneticisi Sedat Has, UNDP Türkiye Şanlıurfa Bölge Koordinatörü Mehmet Murat Candemir, UNDP Türkiye Proje Asistanı İdil Özgün, ABD Nüfus, Mülteci ve Göç İdaresi Kıdemli Mülteci Koordinatörü Isabelle Chan, ABD Nüfus, Mülteci ve Göç İdaresi Kıdemli İnsani Yardım Uzmanı Elif Özkaya Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya, birim müdürleri ve personeller katıldı.