Çevre rezaleti cezasız kalmasın

Antalya'da Kumköy sahil bandında, 'çardak' olarak adlandırılan 750 civarındaki derme çatma kaçak yapı, Aksu Belediyesi tarafından 2024 Kasım'da yıkıldı. Yıkım sonrası kumsal üstündeki tonlarca atık temizlenirken, temizlik çalışmalarında asıl çevre sorununun kumsalın altında olduğu ortaya çıktı. Ormana sınır doğa harikası, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı da olan Kumköy'de, kumsalın altına araç lastikleriyle lağım çukurları yapıldığı belirlendi. Tespit edilen 1500'ü aşkın lağım çukuru, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Kumköy sahilindeki izinsiz uygulamalara ilişkin Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından alınan karar kapsamında, alandaki izinsiz uygulamalarla ilgili yapanlar ve yaptıranlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

ÇÖPLÜĞE ÇEVİRMİŞLER

Kumköy'deki kaçak çardakları gündeme getiren veteriner hekim Gökçe Coşkun, "Çardaklar yıkıldıktan sonra ortaya bir çöplük çıktı ve ikinci bir facia. Bu çardakların hepsinin altında lastiklerden yapılmış foseptik çukurları bulundu. Bu foseptik çukurları hem denizi hem arka taraftaki akarsuyu kirletiyor hem de kumun yapısını bozuyor. Buranın şimdi temizliği yapılmış ve devamlı bir korumaya ihtiyaç duyulmakta. Başıboş halde bırakılması ne yazık ki buranın daha çok kirlenmesine sebebiyet verecektir. Bununla ilgili Aksu Belediyesi'nin mutlaka ekolojik peyzaj çalışması yaparak, burayı koruma altına alıp, uygun bir şekilde insanların kullanımına açmasını öngörüyoruz" diye konuştu. Coşkun, "Doğayı en küçük bir tahribata uğratmak bile büyük cezalar gerektiriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ve ilgili birimlerin buna sebebiyet veren kişilere ceza kesmesi gerekiyor ki caydırıcı olsun" dedi. Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu Başkanı Doç. Dr. Güray Doğan, "Aksu Belediyesi zabıta ekipleri fotokapan kurduklarını ve cezai işlem uyguladıklarını belirtti. Ancak Aksu'da böyle işlerin döndüğü yerler ya kıyı alanları ya da tarihi kalıntıların bulunduğu alanlar. Onlar için de Çevre Müdürlüğü ile Turizm Müdürlüğü'nün ceza kesmesi gerekiyor" diye konuştu. DHA