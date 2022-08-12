Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 130 personel alımı yapıyor! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başvuru şartları ve tarihleri

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyla diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

Bu kapsamda inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, jeoloji mühendisi, mimar, şehir plancısı, avukat gibi mesleki pozisyonlarda alım yapılacak.