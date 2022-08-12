Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 130 personel alımı yapıyor! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başvuru şartları ve tarihleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başvuru şartları ve tarihleri hakkında araştırma sürüyor. 130 kişinin istihdam edileceği alımda KPSS şartı bulunuyor. Sözlü sınav yoluna başvuracak bakanlığın personel alımında başvurular başladı. Çevre ve Şehircilik personel alımı 2022 ilanı bünyesinde detaylar takip ediliyor. İşte detaylar…
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan"Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar"a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesindetoplam (130) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR
Türk vatandaşı olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,
Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,
Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyla diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.
Bu kapsamda inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, jeoloji mühendisi, mimar, şehir plancısı, avukat gibi mesleki pozisyonlarda alım yapılacak.
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 11.08.2022 Perşembe günü başlayıp 28.08.2022 Pazar günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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