Haberler Yaşam Haberleri Çevredekiler şaşkınlıkla izledi: Silahlı saldırıya rağmen çay içmeye devam ettiler
Giriş Tarihi: 13.3.2023 17:37 Son Güncelleme: 13.3.2023 17:43

Çevredekiler şaşkınlıkla izledi: Silahlı saldırıya rağmen çay içmeye devam ettiler

Sarıyer'de cadde üzerinde çay içen 3 kişiye motosikletli kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, o sırada bardaklarını dahi bırakmayan kişiler saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etmesi çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çevredekiler şaşkınlıkla izledi: Silahlı saldırıya rağmen çay içmeye devam ettiler

Silahlı saldırı olayı dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde çay içen 3 kişiye, yoldan geçen motosikleti bir kişi bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada bir bina önünde sohbet eden 2 arkadaş saldırıyı fark etmeden konuşmaya devam ettikleri, motosikletlileri son anda fark eden 3'üncü kişi ise isabet almamak için eğildi görüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saldırı sonrasında motosikletliler olay yerinden kaçtı.

SALDIRININ ARDINDAN ÇAYLARINI İÇMEYE DEVAM ETTİLER

Saldırıya uğrayan kişiler, ateş açıldığı sırada dahi bardakları bırakmazken, saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çevredekiler şaşkınlıkla izledi: Silahlı saldırıya rağmen çay içmeye devam ettiler
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