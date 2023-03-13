Çevredekiler şaşkınlıkla izledi: Silahlı saldırıya rağmen çay içmeye devam ettiler

Silahlı saldırı olayı dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde çay içen 3 kişiye, yoldan geçen motosikleti bir kişi bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada bir bina önünde sohbet eden 2 arkadaş saldırıyı fark etmeden konuşmaya devam ettikleri, motosikletlileri son anda fark eden 3'üncü kişi ise isabet almamak için eğildi görüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saldırı sonrasında motosikletliler olay yerinden kaçtı.

SALDIRININ ARDINDAN ÇAYLARINI İÇMEYE DEVAM ETTİLER

Saldırıya uğrayan kişiler, ateş açıldığı sırada dahi bardakları bırakmazken, saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.