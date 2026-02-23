Haberler Yaşam Haberleri Çevreye rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralamıştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi!
Giriş Tarihi: 23.02.2026 21:45

Batman'da dün, ailesiyle sorunlar yaşadığı gerekçesiyle uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açıp 2 kişiyi yaralayan Ü.G. (19), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Ailesiyle sorunlar yaşayan Ü.G., yanında bulunan uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİYİ YARALADI

Açılan ateş sonucu B.K. ve M.T. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Açılan ateş sonucu bazı araçlar da zarar gördü.

TUTUKLANDI

Olayın ardından ara sokaklara kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, Ü.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

