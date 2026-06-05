Ceyhan Nehri’nde kaybolan balıkçı 8. günde ölü bulundu

Sarıgüzel Mahallesi'ndeki Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs'ta akrabalarıyla birlikte balık tutan Sekman Aktaş, dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

40 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Adıyaman'dan polis su altı ve Malatya'dan jandarma arama kurtarma ekipleri katıldı. Yaklaşık 40 personel, botlarla su yüzeyinde ve dalgıçlarla su altında arama yaparken, asayiş ekipleri de kıyı hattında çalışmalara destek verdi.

CANSIZ BEDENİ 4 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Arama çalışmalarının 8'inci gününde ekipler, Sekman Aktaş'ın cesedine nehre düştüğü noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ulaştı. Yaklaşık 2 metre derinlikte, çalılıklara takılmış halde bulunan Aktaş'ın cansız bedeni, dalgıç ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aktaş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Sekman Aktaş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.