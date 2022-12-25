Çeyiz Alışverişinde Nevresim Takımı Seçimi Nasıl Olmalı?

Konforlu Bir Uyku için Çeyizlik Nevresim Takımı Seçimi Nasıl Yapılır?

Sağlıklı ve konforlu bir uyku deneyimi yaşamak ancak doğru kumaşa sahip bir nevresim ile mümkün olabilir. Bu nedenle çeyizlik nevresim takımı seçimi yaparken ilk olarak kumaş özelliklerine dikkat etmek gerekir. Keten kumaşlar günlük kullanım için daha uygun seçenekler olabilir. Keten kumaşların yanı sıra çeyiz için set alırken saten takım ya da pamuk saten takımlar da tercih edilebilir. Genel olarak ütü istemeyen saten kumaş, sağlıklı dokusu sebebiyle de kaliteli ve deliksiz bir uyku uyumaya yardımcı olur. Cildi serin tutmaya yardımcı olması sebebiyle saten veya pamuk saten nevresim takımları sıcak yaz ayları için kurtarıcı bir seçim olabilir. Ayrıca Yataş Valeri gri pamuk saten takım da şık görünümü sayesinde çeyiz ürünleri arasında öne çıkar. Saten nevresim takımı seçeneklerini çeyiz alışverişinizde değerlendirmek istiyorsanız, Yataş Bedding'in koleksiyonlarına göz atabilirsiniz.

Çeyiz için nevresim takımı seçimi yapılırken ekru, pudra, krem ya da beyaz gibi açık renk tonları tercih edilebilir. Yataş Diana beyaz pamuk saten nevresim takımı da şık tasarımı ve zarif desenleriyle çeyiz nevresim setleri arasında ön plana çıkan bir üründür. Bunun dışında nevresim takımı seçimi yaparken sadece kumaş türüne değil yatak odasında yer alan diğer tekstil ürünleriyle uyumuna da dikkat edilebilir. Modern yatak odası mobilyaları ile uyumlu bir şekilde kullanabileceğiniz desenli, nakışlı ya da motifli set modelleri için Yataş Bedding koleksiyonlarına göz atabilirsiniz.

Yataş Bedding Nevresim Takımlarında Ölçüler Nelerdir?

Genel olarak nevresim takımı tek kişilik ve çift kişilik olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Tek kişilik nevresim takımı çoğunlukla çeyiz ürünleri arasında tercih edilen bir seçenek değildir. Çeyizlik nevresim seti olarak çift kişilik nevresim takımı seçilmesi ve yatak ölçülerine göre alışveriş yapılması en doğru seçim olabilir. Yataş çift kişilik nevresim takımları esas olarak 200x220 cm ebatlarında üretilir. Çarşaf ölçüleri 240x260 cm ölçülerinde olurken yastık kılıfları 50x70 cm ölçüleriyle takımı tamamlar. Ölçüler seçilirken yatak boyunu mutlaka bilmeniz gerekir.

Yatak ölçüleri ile uyumlu bir takımı tercih etmek kullanım süreci boyunca büyük kolaylık sağlar. Yanlış ölçülerde ürünleri kullanmaya devam etmek uzun vadede deformasyona sebep olabilir. Yorgan ölçüsünden küçük boyutlarda bir nevresim kullanıldığında zaman içerisinde ürün dikişlerinde açılmalar, kumaş yüzeyinde ise yıpranmalar görülebilir. Bu nedenle yatak ile nevresim takımına ait ürünler boyut olarak birbirine uyumlu şekilde tercih edilmeli.

Yataş Bedding Çeyizlik Nevresim Takımı Koleksiyonlarında Hangi Ürünler Yer Alır?

Nevresim setleri temel olarak yastık kılıfı, çarşaf ve nevresim gibi parçalar içermesine rağmen daha kapsamlı setler de satın almak mümkündür. Çeyizde kullanılmak için satın alınan bir takımı içerisinde yer alan ürünler yastık kılıfı, çarşaf, nevresim, pike ve yatak örtüsü olarak sıralanabilir. Siz de kalitesi, konforu ve şıklığıyla öne çıkan bir çeyizlik takım için Yataş Vivus 6 parçalı sete göz atabilirsiniz. Set içerikleri sayı bakımından değişiklik gösterse de temel olarak Yataş Bedding takımlarında bu ürünler yer alır:

Yastık Kılıfı: Nevresim takımlarında yer alan yastık kılıfları ortalama 50x70 cm ölçülerinde olur ve hem günlük kullanımda hem de dekoratif olarak sergilemek üzere tercih edilebilir. Cilde doğrudan temas etmesi sebebiyle kumaş tipi oldukça önemli olan yastık kılıflarının hijyen sebebiyle haftada 2 kere değiştirilmesi önerilir.

Çarşaf: Set içerisinde yer alan çarşaflar lastikli ve düz modeller olarak çeşitlilik gösterebilir. Yatak ile uyumlu ölçülerde seçilen çarşaflar uyku sırasında toplanma yapmaz ve rahat bir uyku deneyimine katkı sağlar. Lastikli tercih edilen çarşaflar yatağı uyumlu bir şekilde sararken düz çarşaflar da kenarlarından yatağın altına sıkıştırılarak kullanılabilir. Çarşaf ölçüleri yatağa göre, lastikli ya da lastiksiz olma özelliği de göz önüne alınarak yaklaşık 240x260 cm ebatlarında tercih edilebilir.

Nevresim: Genelde kış aylarında yorgan üzerine geçirilerek kullanılan nevresimler, yorgan ebatları ile uyumlu olmalıdır. Büyük bir yorgan, küçük ebatlarda bir nevresim üzerinde kullanıldığında yorganda toplanma meydana gelir ve ürünlerde deformasyona yol açabilir. Nevresim sadece kış aylarında yorgan ile değil yaz aylarında ya da mevsim geçişlerinde de tek başına rahatlıkla kullanılabilir.

Pike: Her setin içerisinde yer almasa da pek çok setin içerisinde de bulunan pikeler yaz aylarının vazgeçilmezleri arasındadır. Çeyizlik nevresim seti seçimi yapılırken pike olan setler tercih edilebilir.

Yatak Örtüsü: Yatak örtüleri genel itibariyle yatak kullanılmadığında üzerinde serilmek üzere kullanılan dekoratif bir üründür. Nevresim ve yastık kılıfları desenli ya da çok renkli olsa dahi yatak odası dekorasyonuna uyumlu olan bir yatak örtüsü tercih edilerek uyum yakalanabilir. Yatak örtüsünü ayrıca almak istemeyenler Yataş Rosette yatak örtülü takımı da çeyiz alışverişlerinde tercih edebilirler.

Battaniyeli nevresim takımı, çeyiz alışverişi sürecinde yine sıklıkla tercih edilen bir üründür. Temel set ürünlerine ek olarak battaniye de kış aylarında ve soğuk havalarda kullanmak için ideal bir üründür. Siz de battaniyeli nevresim takımı tercih etmek isterseniz çok yönlü kullanım kolaylığı sunan Yataş CoverMe battaniye nevresim takımı gibi özel tasarımları tercih edebilirsiniz.

Parça sayısı çok olan setleri tercih etmezseniz pastel renklerle hazırlanan, sadece yastık ve yorgan içeren Yataş Macaron serisini de değerlendirebilirsiniz. Macaron setler, makinede yıkanabilir olması sayesinde şıklığının yanı sıra pratik kullanım kolaylığı sağlar.

Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için kullanılan ürünlerin kumaşı da oldukça önemlidir. Pamuk kumaştan dokunan Yataş Belisima, uyku seti içerisinde yer alan yorgan, yastık ve çarşaf ile konforlu uykular için idealdir.

Çeyiz için Kaç Adet Nevresim Takımı Alınmalı?

Çeyiz listesi hazırlanırken, kaç adet çeyizlik nevresim takım satın alınması gerektiği akıllarda bir soru işaretine sebep olabilir. Sağlıklı ve hijyenik bir kullanım için haftada 1 olmak üzere nevresim ve çarşafların değiştirilmesi önerilir. Bu periyoda karşılık olarak en az 3 takım nevresim takımı bulundurmak ise büyük bir kullanım kolaylığı sağlar. Pamuk saten ve pamuklu kumaştan oluşan nevresim setleri hem sağlıklı hem de şık tercihler olabilir. Battaniyeli ve pikeli nevresim setleri ayrı olarak edinilebilir ya da takım parçaları birbirleri ile karıştırılarak değişik kullanımlar yapılabilir. Yataş ev tekstili koleksiyonunda bulunan düz ve karışık desenli takımlar farklı kombinler yapılarak kullanılabilir.

Çeyizlik nevresim takımı başlangıçta 3 takım olarak temin edilmesine rağmen zaman içerisinde ihtiyaca ve kullanıma bağlı olarak bu sayı artış gösterebilir. Haftada 2 kere değiştirilmesi önerilen yastık kılıfları mevcut çarşaf ve pike sayısından daha fazla sayıda satın alınabilir. Renk olarak mevcutta bulunan takımlara uyumlu renkler seçilmesi ise kullanırken uyum yakalamayı daha kolay hale getirir. Siz de Yataş Bedding, çeyizlik nevresim takımı seçenekleri arasında birbirinden şık desenleri ya da düz renkli modelleri bulabilir, dekorasyon stilinize en uygun ürünleri tercih edebilirsiniz.

Dekorasyon Stilinizi Yansıtan Yataş Bedding Nevresim Takımları

Yataş Bedding, çeyiz alışverişinde yatak odası dekorasyonuna renk katmak isteyen ve kaliteli tasarımlara yönelen birçok kişiye hitap eden seçenekler sunar. Kumaşlarının dokusu, desenleri, kullanışlı ve şık parçalarıyla kusursuz bir uyum yakalayan özel Yataş koleksiyonlarında yer alan nevresim takımı modelleri sayesinde siz de aradığınız uyku konforuna ulaşabilirsiniz.

Nevresim takımı fiyatları desen, model, kumaş tipi, nevresim ebatları ve parça sayısına göre değişebilir. İşlemeli takımlar fiyat olarak diğer modellere göre farklı olabilir. Fiyatı etkileyen bir diğer detay ise nevresim takımının ebatlarıdır. Büyük ölçüler nispeten küçük ölçüde takımlara göre fiyat farkı yaratabilir. Kumaş tipi olarak saten ya da pamuk saten ürünler de yine fiyatı belirleyen etkenlerdendir. Alışveriş sürecinde değerlendirmelerin pek çok yönden yapılmasında fayda vardır. Doğru nevresim takımını bulmak için siz de ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak alışverişinizi yapabilirsiniz.

Birbirinden şık ve göz alıcı Yataş nevresim takımı seçenekleri arasından siz de çeyiziniz için en özel parçayı seçebilir, uzun yıllar boyunca güvenle ve keyifle kullanabilirsiniz.