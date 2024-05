Çeyiz sandığında intikam bombası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde eski eşin hazırladığı bombalı çeyiz sandığı, yeni damat adayının bağ evinin önünde patladı. Olayda damat adayı ve babası ile 5 asker yaralandı. Olay önceki akşam saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban (29), bağ evlerinin bahçesinde kendilerine ait olmayan bir sandık bulunduğunu belirterek, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye jandarma ekipleri giderken, içinde piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı olan sandık büyük bir gürültü ile patladı. Olayda Sefa Can Karaçoban ve babası Ahmet Karaçoban (63) ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) ağır yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, soruşturma başlatan Jandarma ekipleri olayla ilgili İsmail G. ve arkadaşı Turgay Ö.'yü Samsun'da yakalayarak gözaltına aldı.İddiaya göre Samsun'da otel işleten İsmail G. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce eşi F.G.'den ayrıldı. Genç kadın, baba ocağı olan Tokat'ın Erbaa ilçesine döndü. Burada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sefa Can Karaçoban ile F.G. isimli kadın arasında geçtiğimiz yıl yakınlaşma başladı. Bunu öğrenen İsmail G. eski eşine ve erkek arkadaşına husumet beslemeye başladı. İsmail G. önceki gün Samsun'da bir arkadaşıyla bombalı düzenek hazırlayarak Tokat'ın Erbaa ilçesine geldi.