Giriş Tarihi: 13.03.2026 21:36

Ceylanpınar - Akçakale yolunda feci kaza: 9 yaralı

Şanlıurfa’da Akçakale - Ceylanpınar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakale - Ceylanpınar yolu üzerinde bulunan Aksehrinç (Rücum Elabyad) yol ayrımı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

