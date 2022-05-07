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Giriş Tarihi: 7.5.2022 16:30 Son Güncelleme: 7.5.2022 17:04

Başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde başına 'yorgun mermi' isabet eden Yusuf Yücel (10), ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana mahallesinde meydana gelen olayda mutfakta şeker almaya gittiği sırada sınırın öte tarafından ateşlendiği iddia edilen yorgun mermi 10 yaşındaki Yusuf Yücel'in başına isabet etti.

Yusuf Yücel'in başından kanlar geldiğini gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Yusuf Yücel, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk tedavisi yapılan Yusuf Yücel Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
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