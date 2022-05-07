Başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana mahallesinde meydana gelen olayda mutfakta şeker almaya gittiği sırada sınırın öte tarafından ateşlendiği iddia edilen yorgun mermi 10 yaşındaki Yusuf Yücel'in başına isabet etti.
Yusuf Yücel'in başından kanlar geldiğini gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Yusuf Yücel, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk tedavisi yapılan Yusuf Yücel Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.