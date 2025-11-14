Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa Ceylanpınar’da korkunç kaza: 8 yaşındaki Abdulbaki Deniz hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:16

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, babası yaralandı.

Kaza, Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Deniz yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyir halindeki Abdulkadir İlingi idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan 8 yaşındaki Abdulbaki Deniz olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ve aynı zamanda baba olan Halil Deniz ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Halil Deniz, ilk müdahalenin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden küçük Abdulbaki'nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

