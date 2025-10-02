Ceylanpınar’da otomobil yanması sonucu 1 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı: Olaya ait görüntüler ortaya çıktı

Ceylanpınar–Viranşehir yolunun 10. kilometresinde 22 Eylül'de seyir halindeki bir minibüs ile karşı yönden gelen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev alırken, minibüsün ön kısmı tamamen hasar gördü. Araçta sıkışan Can Akgeyik, kazada yanarak hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı ve kazaya karışan araçlar, incelemelerin ardından kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Kazaya ilişkin bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve otomobilin şarampole uçtuğu anlar net bir şekilde görülüyor.