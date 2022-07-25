Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı canlı takip ekranı ile çeyrek altın alış satış fiyatları (25 Temmuz 2022)

Çeyrek altın fiyatı canlı ve güncel rakamlarıyla araştırma konusu haline geliyor. Anlık verilere göre; çeyrek altının fiyatı piyasalarda 1646 TL olarak kaydedildi. Altın fiyatları son dönemde yaşadığı hareketlilikle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, 25 Temmuz 2022 çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...
25 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları 25 Temmuz günü canlı verilere göre 1.578,19 lira alış ve 1613,09 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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Düğün sezonunun başlamasıyla altına talep arttı. Kuyumcular, altın fiyatlarının bin liraya yakın seviyede seyretmesiyle vatandaşların çeyrek gram altına yöneldiğini söyledi.
Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüş eğilimini sürdürüyor. FED'in faiz artırımı beklentisi de ons altına düşüş olarak yansıyor. Ons altın gün içinde son 2 yılın en düşük seviyesi 1682 dolara kadar geriledi. Ons altın fiyatındaki düşüş sonrası gram altın 958 liraya, çeyrek altın bin 561 liraya, yarım altın 3 bin 122 liraya, tam altın ise 6 bin 282 liraya geriledi.
Düğün sezonuyla birlikte altına olan talep yükseldi. Kuyumcular, vatandaşların gram altının bin liraya yakın seviyede seyretmesiyle düğün takısı olarak çeyrek gram altına yöneldiğini söyledi.
Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "ABD Merkez Bankası'nın kararları altın fiyatlarında etkili oluyor. Şu anda bir gerileme var. Ons altın 1685 dolara kadar geriledi. Altın en düşük seviyelerinde yer alıyor. Doların değer kazanmasıyla gram altın şu anki seviyelerinde tutunuyor. Şu an yatırım için vatandaşlar gram altın ve ata lira tercih ediyor. Ayrıca düğün sezonu olmasından dolayı 0,25 gram altınlar da tercih ediliyor" diye konuştu.