Ceza yerine sosyal destek

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin, sosyal medyada suç içerikli paylaşım yaptıkları belirlenen 56 çocuktan 4'ünün tutuklanmasına, 26'sına 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Valiliği nezdinde İl Koordinasyon Alt Kurulu toplantı yaptı. Toplantıda, suç kavramı ve cezai sonuçları anlatılarak farkındalık kazandırılması için suça sürüklenen çocuklara hukuk eğitimi verilmesi kararlaştırıldı. Projeyle, çocukların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve daha iyi kazanımlarla hayatlarına yön vermeleri hedefleniyor.