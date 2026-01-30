Cezaevi nakil aracı devrildi, 19 kişi yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da, seyir halindeki cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi, Hasdal- Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na aitcezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aracın içinde 6 Jandarma personeli, 1 şoför ve 12 mahkum olduğu belirtildi. Kazada yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Eyüpsultan'da kaza yapan cezaevi nakil aracında bulunan personel ile hükümlü ve tutukluların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi.