Cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan başçavuş şehit oldu

Mersin'den Kayseri T Tipi Kapalı Cezaevine tutuklu/hükümlü taşıyan cezaevi nakil aracı 21 Mart'ta Kayseri-Niğde yolunun 30'uncu kilometresi sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Çullu'nun naaşı Kayseri İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.