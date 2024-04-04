Haberler Yaşam Haberleri Cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan başçavuş şehit oldu
Giriş Tarihi: 4.4.2024 00:38 Son Güncelleme: 4.4.2024 01:31

Cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan başçavuş şehit oldu

Mersin’den Kayseri’ye hükümlü getiren cezaevi nakil aracının yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, hastanede şehit oldu. Şehidin naaşı Kayseri’de düzenlenen uğurlama törenini ardından memleketi Adana’ya uğurlandı. Cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan başçavuş şehit oldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan başçavuş şehit oldu

Mersin'den Kayseri T Tipi Kapalı Cezaevine tutuklu/hükümlü taşıyan cezaevi nakil aracı 21 Mart'ta Kayseri-Niğde yolunun 30'uncu kilometresi sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Çullu'nun naaşı Kayseri İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

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Cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan başçavuş şehit oldu
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