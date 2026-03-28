Cezaevi nakil araçları kaza yaptı: 33 yaralı

Bağcılar'da 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 4 cezaevi nakil aracının henüz bilinmeyen nedenle birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza oldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 6'sı jandarma olmak üzere toplam 17 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada, Antalya'da meydana gelen kazada, Ceza İnfaz Kurumuna ait servis midibüsü, bilinmeyen bir nedenle refüje devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.