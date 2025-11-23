Cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi: 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı!

Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen hükümlüler tedavi altına alındı. Rahatsızlanan hükümlülerin sayısı 171 olarak açıklanırken, hayati tehlikelerinin olmadığı ve ayakta tedavilerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği cezaevinde yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan hükümlüler hakkında açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde hükümlülere dağıtılan akşam yemeği sonrasında bazı hükümlülerde kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtileri görülmüş, ilk müdahaleleri kurum revirinde yapılmıştır. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlü tedbir amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca, önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi