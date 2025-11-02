Haberler Yaşam Haberleri Cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu: Faruk Fatih Özer Kocaeli'de toprağa verildi
Thodex adlı platform üzerinden 2 milyar doların üzerinde vurgun yapan ve 11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer, tutuklu bulunduğu cezaevindeki tek kişilik hücresinde ölü bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken Özer, Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Kurduğu kripto para borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırmaktan tutuklanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı odada ölü bulunmuştu. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Özer'in cenazesi, yakınları tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Murat Balcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özer'in cenazesi, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.



2 MİLYAR DOLARLIK VURGUNA 11 BİN YIL İSTENMİŞTİ
Faruk Fatih Özer, 2017 yılında kurduğu Thodex adlı platform üzerinden 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Türkiye'den yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk'ta yakalanan Özer, uzun süren hukuki süreç sonrası Türkiye'ye iade edilmişti. Özer hakkında toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.

