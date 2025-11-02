Cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu: Faruk Fatih Özer Kocaeli’de toprağa verildi

Kurduğu kripto para borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırmaktan tutuklanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı odada ölü bulunmuştu. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.