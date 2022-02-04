Cezaevindeki yangına Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 17.20 civarında Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yangının çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve yangına müdahale edildiği belirtildi.
20 HÜKÜMLÜ TEDAVİ ALTINDA, DİĞERLERİ GÜVENLİ ORTAMDA
Yangından etkilenen 20 adli hükümlünün sağlık kurumuna sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, diğer hükümlülerin de olası tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarıldığı ifade edildi.