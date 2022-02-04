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Giriş Tarihi: 4.2.2022 21:13 Son Güncelleme: 4.2.2022 21:14

Cezaevindeki yangına Başsavcılıktan açıklama

ARZU KAYA ARZU KAYA
Cezaevindeki yangına Başsavcılıktan açıklama

Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yangından etkilenen 20 adli hükümlünün sağlık kurumuna sevk edilerek tedavi altına alındığı, diğer hükümlülerin de olası tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarıldığı belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 17.20 civarında Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yangının çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve yangına müdahale edildiği belirtildi.

20 HÜKÜMLÜ TEDAVİ ALTINDA, DİĞERLERİ GÜVENLİ ORTAMDA

Yangından etkilenen 20 adli hükümlünün sağlık kurumuna sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, diğer hükümlülerin de olası tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarıldığı ifade edildi.

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Cezaevindeki yangına Başsavcılıktan açıklama
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