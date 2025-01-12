Cezaevinden çıktı eşini öldürdü

Kocaeli'nde Hazal Abay, evde tartıştığı kocası Şener Abay tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Olay önceki akşam Darıca'ya bağlı Nenehatun Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katında yaşandı. Bir süre önce cezaevinden tahliye edilen Şener Abay (60) ile 40 yıllık eşi Hazal Abay arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Alzheimer hastası olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Şener Abay, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı pompalı tüfekle eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Hazal Abay'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Şener Abay, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.Şener Abay'ın yaklaşık 6 ay önce de eşini bıçaklayarak yaraladığı ve olaydan sonra cezaevine girdiği ortaya çıktı. Hazal Abay'ın cenazesi İstanbul Sultanbeyli'de toprağa verildi.